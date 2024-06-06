  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
商品番号 T50877113631
商品名

【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 18,920 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

punkworkshopパンクワークショップのhitbox（ヒットボックス）風のレバーレスコントローラーです。国内であまり流通してないものです。PCのストリートファイター6で動作確認のみ行った新品です。この商品は新品でありますがカスタム品です。元の天板に穴を開けたのではなく、天板を特製してます。※元の天板は付属しません。11ボタン＋移動4ボタンになっています。（画像2枚目参照）特製した天板は厚さ2mmの板を二枚重ねになっております。（画像4枚目参照）天板の裏にはもちろんマグネットをつけております。（画像3枚目参照）天板は白色もありますので変更可能です。（画像8枚目参照）プロ格闘ゲーマーのガチくん選手が使っているコントローラーメーカーの商品です。有料オプション希望の方は購入前にコメントをお願いします。価格を変更いたします。ボタンキャップはオレンジ色も選択可能です。初期状態から少し天板のグラつきがあります。原因は裏側にビスが飛び出ているためです。この商品をいくつか仕入れた結果全体的にグラつきがあります。本体の裏側に黒のウレタンシートを無料サービスで取り付けております。ウレタンシートによりグラつきはありません。ウレタンシートをつけたくない場合はご購入前にコメントをお願いします。ウレタンシートをつけてない場合手のひらを置きながらプレイすると前後にカタカタします。レバーレスレバーレスコントローラーアケコンアーケードコントローラーsinoarcadepunkworkshop
http://narcologia.ru/goods/interconnect992070.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric116045.html
http://narcologia.ru/goods/passivity140483.html
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
Amazon | カスタム 11ボタンpunk workshop 白色✕黒天板 レバーレス ...
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色✕黒天板 レバーレスコントローラー 【同梱不可 ...
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
Amazon | カスタム 11ボタンpunk workshop 白色✕黒天板 レバーレス ...
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色✕黒天板 レバーレスコントローラー 【同梱不可 ...
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色 レバーレス - 通販 - pinehotel.info
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
Punk Workshop HitBox V3 新ボタン採用新商品 レバーレス-
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
Punk Workshop HitBox レバーレスコントローラー-
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色 レバーレス - 通販 - pinehotel.info
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色✕黒天板 レバーレスコントローラー-
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
Amazon | カスタム 11ボタンpunk workshop 白色✕黒天板 レバーレス ...
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色 レバーレス-eastgate.mk
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop レバーレスコントローラー-
【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス
punk workshop 白色 レバーレス - 通販 - pinehotel.info

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru