【新品カスタム 11ボタン】punk workshop 白色✕黒天板 レバーレス

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商品詳細
punkworkshopパンクワークショップのhitbox（ヒットボックス）風のレバーレスコントローラーです。国内であまり流通してないものです。PCのストリートファイター6で動作確認のみ行った新品です。この商品は新品でありますがカスタム品です。元の天板に穴を開けたのではなく、天板を特製してます。※元の天板は付属しません。11ボタン＋移動4ボタンになっています。（画像2枚目参照）特製した天板は厚さ2mmの板を二枚重ねになっております。（画像4枚目参照）天板の裏にはもちろんマグネットをつけております。（画像3枚目参照）天板は白色もありますので変更可能です。（画像8枚目参照）プロ格闘ゲーマーのガチくん選手が使っているコントローラーメーカーの商品です。有料オプション希望の方は購入前にコメントをお願いします。価格を変更いたします。ボタンキャップはオレンジ色も選択可能です。初期状態から少し天板のグラつきがあります。原因は裏側にビスが飛び出ているためです。この商品をいくつか仕入れた結果全体的にグラつきがあります。本体の裏側に黒のウレタンシートを無料サービスで取り付けております。ウレタンシートによりグラつきはありません。ウレタンシートをつけたくない場合はご購入前にコメントをお願いします。ウレタンシートをつけてない場合手のひらを置きながらプレイすると前後にカタカタします。レバーレスレバーレスコントローラーアケコンアーケードコントローラーsinoarcadepunkworkshop
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