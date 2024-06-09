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ホットトイズ　スパイダーマン　サム・ライミ
商品番号 Y87696289875
商品名

ホットトイズ　スパイダーマン　サム・ライミ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズスパイダーマン3数年前に中古で購入し、暗所のガラスケース内に展示しておりました。6枚目の写真、欠品に見えますが両手のパーツは、足の左右に入れてあります。目立つ傷はないと思いますが、中古品にご理解のある方、是非よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/scissoring180796.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual987446.html
http://narcologia.ru/goods/unusable249674.html
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