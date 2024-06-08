長年自宅にて保管していたものですので多少のヤケやシミが見られます。折れ等は見当たりませんが、素人検品ですのでご了承いただける方でご検討よろしくお願いします☺︎すべて初版、帯付きになります☆中国湖水殺人事件はパラフィン紙がついています。【ディー判事シリーズ】中国黄金殺人事件・中国鉄釘殺人事件・中国湖水殺人事件・中国梵鐘殺人事件 全4巻ロバート・ファン・フーリック 大室幹雄 他訳



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