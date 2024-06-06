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- 中国 染付お碗 宣徳年製銘 アンティーク 送料込み0819
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商品詳細
送料込み 即購入ok！直径 12.3cm高さ 7.3cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。ご返品はお受けすることができません。
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