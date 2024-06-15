【大河ドラマ】真田丸　完全版　Blu-ray 第壱集から第四集の4巻セット

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商品詳細
大河ドラマ 真田丸のBlu-ray4巻セットです。各巻に特典映像ディスクとブックレットが付属しています。第壱集から第参集まではディスク4枚組、第四集は5枚組となっております。（特典映像ディスク含む）比較的状態は綺麗ですが中古品のため多少の擦れなどはあります。定価 第壱集〜第参集各14,190円 第四集18,920円当方タバコは吸いませんし、ペット等飼っておりません。あくまでも素人保管の中古品である点考慮の上、ご検討下さいませ＾＾
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