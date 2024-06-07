Novelbright 「AcoBright 1」CD サイン入り！

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商品詳細
Novelbrightメンバー全員のサインが入ったCDです！2019年辺りに路上ライブで直接サインを頂いたものでレア物です！インディーズ時代のものでライブ会場限定品らしいです！中のカードにサインを入れていただきましたので、フィルムは剥がれている状態です！ご了承ください。気になる方はお控えください。#Novelbright#ノーベルブライト#バンド
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