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Novelbright 「AcoBright 1」CD サイン入り！
商品番号 J43216283317
商品名

Novelbright 「AcoBright 1」CD サイン入り！
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Novelbrightメンバー全員のサインが入ったCDです！2019年辺りに路上ライブで直接サインを頂いたものでレア物です！インディーズ時代のものでライブ会場限定品らしいです！中のカードにサインを入れていただきましたので、フィルムは剥がれている状態です！ご了承ください。気になる方はお控えください。#Novelbright#ノーベルブライト#バンド
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