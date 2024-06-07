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ニンテンドー3DS レッド　本体　モンスターハンター 3G スペシャルパック
商品番号 A45235329598
商品名

ニンテンドー3DS レッド　本体　モンスターハンター 3G スペシャルパック
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●動作確認済み●クリーニング済み貴重な限定モデルです。クリーニングクロス(未開封)もオマケでおつけします。外箱の状態は比較的良好です。本体の外装には多少のスレや傷はあります。※写真にはありませんがSDカードも付属しています。タッチペンは社外品になります。ソフトの読み込みやボタン操作にも異常ありませんでした。液晶の下には保護フィルムが貼っています。上画面にも貼っていましたが、汚れていたので剥がしました。傷はほとんどなさそうでした。あくまで中古品ですので、完美品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。中古品であることをご理解のうえご購入ください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSニンテンドー3DSブランド：任天堂ニンテンドー3DSパッケージ種類：限定版3DSモンスターハンター3Gはじめてハンターパックフレアレッドブランド：任天堂ニンテンドー3DS色：レッド系
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