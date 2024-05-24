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釣りは人生とは別の時間 フライフィッシングの魅力と愉しみ
商品番号 G68870590437
商品名

釣りは人生とは別の時間 フライフィッシングの魅力と愉しみ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

釣りをしているときの、ある瞬間に訪れる至福の感覚は何物にも代え難い−。３０歳を過ぎてからフライフィッシングをするようになった著者が、海外の釣り文学を繙きながら、自らの釣りとの出会いと人生を綴る。
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