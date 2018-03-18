【GOLDEN BOYゴールデンボーイ 全巻セット】江川達也

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。江川達也集英社スーパージャンプ「GOLDENBOY」10巻「GOLDENBOY2」2巻計12冊になります。巻によってはヤケ、キズ、ヨレ等見られますが、お読みいただく分には問題ありません。即購入okバラ売りはしておりません。水濡れ対策をして梱包発送いたします。レンタルや漫画喫茶落ちではありません。
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