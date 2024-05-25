NEW ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー ジャンク扱い

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※こちらの商品は現在値下げ交渉を受け付けておりません※本体の他、保証書(ただし3DSのメーカー保証は終了しております)、ARカードセット、4GBマイクロSDカード、バッテリーが付属致します。タッチペンや充電アダプターは付属致しません。なお、出品に伴いデータ初期化処理を行っております。下記の不具合が見受けられる為、こちらはジャンク品として出品致します。ご購入後のキャンセルや返品等は一切受け付けませんので予めご了承下さい。・充電コネクター破損により当機による充電不可。他の3DSなどで充電されたバッテリーを入れ替えて使用することは可能です。・スピーカーから音が出ません。イヤホン端子からは通常通り音が出力されます(ボリューム調整も可能)。・下スクリーン右上部を中心に若干の画面焼けが見受けられます(画像2参照、見やすいようにコントラストと彩度を上げております)。その他の外観につきましては、欠損・破損箇所はございませんが、各所に塗装剥げや細かい傷、汚れなど使用感が見受けられます。ゲームプレイ自体が困難な状態ではないので、上記の不具合が気にならない方、若しくは修理可能な方やパーツ取りをご希望の方などはご購入をご検討下さい。※以上はあくまで個人の見解に拠るものです。ご購入の際には必ずすべての写真をよくご確認頂き、ジャンク品としての出品であることをご理解頂いた上で、サポート・保証面を含め新品に準ずる品質をお求めの方はご購入をお控えください。また、併せてPR文も必ずご確認の上、説明文や写真だけではご不明な点がございましたら必ず事前にご質問ください。こちらはゆうパケットポストでの発送を予定しております。到着の際にはご配送先のポストに投函されますので、お受け取りにお忘れや遅れなどございませんようお願い申し上げます。#任天堂#Nintendo