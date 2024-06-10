昭和　レトロ　当時物　キャンディキャンディ　花名刺　メッセージカード　フルコンプ

売切れが心配な場合は即購入されて構いませんが急な出張があるので⚠️できるだけコメントお願いします。昭和50年代のキャンディキャンディ花名刺 全種セット １つの中に5枚メッセージカードが入ってます。絵柄は6種それぞれ違います。全て未開封。昭和の駄菓子屋さんで1セット20円で売られていたデッドストック品です。どの絵柄もとっても素敵で可愛いです！バラ売りの場合１つ1100円プラス送料手数料昭和レトロファンシー当時物キャンディキャンディメモレターセット紙ものいがらしゆみこ花名刺メッセージカード#ginレトロ#kamimonoguri



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