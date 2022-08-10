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柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第98号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。【目次】日本仏教版画史考：平塚運一宋（斬の下に木）三世相と戎大黒：棟方志功版画論：柳宗悦挿絵小註：無記名編輯後記柳：昨年の大蔵会を受けて此の企画を立てた由。会員募集特別展観として・諸国民藝品・日本民藝館日本民藝協会編・「琉球の織物」香墨紙筆・法帳其他・西欧工藝・鳩居堂たくみ工藝店川上澄生氏近作・とらむぷ絵・日本民藝協会知恩院蔵版・日本民藝協会刊・芹澤銈介作・法然上人御影月刊民藝7月号広告芹澤銈介氏案特製「工藝」の帙・第7巻・八丈紡・申込所・日本民藝協会装幀：古版書小間絵：棟方志功表紙：駿河清澤用紙：野州鳥山#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#三代澤本寿#雑誌工藝#日本民藝館