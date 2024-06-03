DVD『四月怪談』『千里眼』『ダウンタウンヒーローズ』

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ギバちゃんすきーのための3本セット。『四月怪談』は現在amazonでも取り扱い無しのようです。開封済み、中古品。印刷物の色あせ、やぶれ無し。ケース、DVDの割れや汚れ無しです。●『四月怪談』（画像2〜4枚目）出演：中嶋朋子、柳葉敏郎、角田英介、 山口果林、新井昌和、小沢仁志 寺田農監督：小中和哉脚本：小中和哉、関顕嗣原作：大島弓子●『千里眼』（画像5〜7枚目）出演：水野美紀、黒木瞳、柳葉敏郎 大島優子、矢島健一、田口トモロヲ 深浦加奈子、田中要次、山西道広 根津甚八●『ダウンタウンヒーローズ』（画像8〜10枚目）出演：薬師丸ひろ子、中村芝翫（三代目中村橋之助） 柳葉敏郎、尾美としのり、杉本哲太 坂上忍、石田えり、渥美清監督：山田洋次脚本：山田洋次、朝間義隆