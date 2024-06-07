Mrs. GREEN APPLE シングル アルバム10点セット 初回限定盤含む

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アルバム「5」初回限定盤未開封12000円「Attitude」初回限定盤18000円「ENSEMBLE」初回限定盤5500円「Mrs.GREENAPPLE」4000円「TWELVE」4000円「Variety」4000円シングル「ロマンチシズム」初回限定盤2500円「LovemeLoveyou」初回限定盤1500円「僕のこと」初回限定盤1500円「青と夏」初回限定盤1500円合計54500円全て自分で新品で購入し、保管しておりました。状態はとてもいいと思いますが神経質な方はご購入をおやめ下さい。初回限定盤のものにはDVDが着いています。バラ売りは考えておりません。ご了承ください。#MrsGREENAPPLE#Mrs_GREEN_APPLE#CD・DVD