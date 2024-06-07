ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入

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最後の１枚です。ウェッジウッドのジーニアスコレクションです。フロッグサービスのプレートです。１９９７年にジョサイヤ・ウェッジウッドの没後２００年を記念して特別に制作されました。製作数は、１０，０００枚です。シリアルナンバーカードが付いています。当時の箱に入れて保管されていました。大きさは、 縦 約２２cm横 約２２.３cmです。 出品物の写真が、カメラの自動調整機能などにより、色の濃淡などが少し異なることがございます。 大変に申し訳ございません。すり替えなどを防ぐために、破損などの他はご返品などをお受けできません。状態などをよくご確認され、ご納得された上でのご購入をお願いいたします。