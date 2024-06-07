  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
商品番号 I18660146006
商品名

ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

最後の１枚です。ウェッジウッドのジーニアスコレクションです。フロッグサービスのプレートです。１９９７年にジョサイヤ・ウェッジウッドの没後２００年を記念して特別に制作されました。製作数は、１０，０００枚です。シリアルナンバーカードが付いています。当時の箱に入れて保管されていました。大きさは、　　　　　縦　約２２cm横　約２２.３cmです。　出品物の写真が、カメラの自動調整機能などにより、色の濃淡などが少し異なることがございます。　大変に申し訳ございません。すり替えなどを防ぐために、破損などの他はご返品などをお受けできません。状態などをよくご確認され、ご納得された上でのご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome103543.html
http://narcologia.ru/goods/pompous888223.html
http://narcologia.ru/goods/organization844962.html
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・箱入り・フロッグサービス・２２cm
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・箱入り・フロッグサービス ...
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・箱入り・フロッグサービス・２２cm
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
WEDGWOOD - ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグ ...
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
WEDGWOOD - 限定品 ウェッジウッド フロッグサービス クイーンズウェア ...
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド　ジーニアスコレクション　フロッグサービス　プレートセット | フリマアプリ ラクマ
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・箱入り・フロッグサービス ...
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
WEDGWOOD - 限定品 ウェッジウッド フロッグサービス クイーンズウェア ...
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
WEDGWOOD - 限定品 ウェッジウッド フロッグサービス クイーンズウェア ...
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
限定品 ウェッジウッド フロッグサービス クイーンズウェア 22cm 2枚-
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
WEDGWOOD - 希少☆ウェッジウッド ジーニアスコレクション フロッグ ...
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
未使用 ウェッジウッド ジーニアスコレクション フロッグサービス-
ウェッジウッド・ジーニアスコレクション・フロッグサービス・２２cm・カード・箱入
希少★ウェッジウッド　ジーニアスコレクション　フロッグサービス　プレート　未使用

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru