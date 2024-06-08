epiphon by gibson sheraton Ⅱエピフォンシェラトン

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epiphonbygibsonsheratonⅡエピフォンシェラトンシリアルから1995年製？、韓国ピアレス製の個体と思われます。現在ビグスビーB6('90の未使用新品を少しだけエイジング加工)がTownerSystemにて付けてあります。(本体への穴開けはしていません)あとブリッジをローラーブリッジに変えてありますがノーマル部品全てありますのでノーマル状態に戻す事も可能です。※未使用箱なしのゴトーのブリッジもオマケで入れておきます。(写真10枚目)ボディ等に打痕跡は有りませんが経年、使用に伴う擦り傷等は有りますが年代を考えると概ね美品のうちに入ると思います金属部分は敢えて磨いていないのでくすみは有りますが磨けば綺麗になると思いますフレットも殆ど減っていないと思います。音出し確認済みですがリアのトーンが死んでるのでポットの交換が必要です、ガリ等は有りません。現行には無い色合いでとても渋いギターだと思います。※画像6枚目、ジャック横に打痕跡のように見えるのは光の反射で打痕跡ではありません少し古いハードケース(中は綺麗です)にプチプチで保護しての発送となります。宜しくお願い致します