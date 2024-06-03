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【美品‼️】マスカーニャex SAR
商品番号 K61959798099
商品名

【美品‼️】マスカーニャex SAR
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR状態は写真にてご確認ください。自引きしてすぐにスリーブに入れ、暗所保管しております。折れ防止、濡れ防止を施し、ネコポスで発送します。#トリプレットビート#スカーレットex#バイオレットex#スカーレット#バイオレット#イーブイヒーローズ#vstarユニバース#vstar#VSTAR#ユニバ#ポケモン#ポケットモンスター#ポケモンカード#ポケカ#SR#SAR#サポートSR#トレーナーズ#スペシャルアート#パック#まとめ売り#ミモザ#キハダ#マリィ#カトレア#リーリエ#セレナ#エリカ#アセロラ#v#vmax#GX#ハイクラス#ar#sar#サポート#UR#ur#レアカード#強化拡張パック#ナンジャモ#ポケカ151
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