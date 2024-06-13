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矢沢永吉　COM ON！ビーチタオル
商品番号 R82611568065
商品名

矢沢永吉　COM ON！ビーチタオル
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 8,967 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用（30年間長期保管品）衣料専用ケースにて保管。触る事も無かったので、経年劣化感じられず、保存状態は良いですが、ケースシミ？たたみシワが有り写真アップしておりますので、ご確認下さいませ。尚、元袋（ビニール）は有りません。あくまでも個人の保管品で有る事ご理解の上、購入ご検討願います。発送後の返品対応はお受けできませんので、宜しくお願い致します。人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル/ハンカチ
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