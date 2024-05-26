【値下げ】⭐︎レア⭐︎ベストブラス　トランペットマウスピース　パワーピース7C

ベストブラスのトランペット マウスピース7Cです。見た目通りかなりヘビーなモデルで最近ではあまり見ることはない攻めた重さで約200gあります！ただスロートは25と比較的太いので息はよく入るので鳴らしやすく、太く力強いサウンドが響きます。同モデルはすでに生産終了となり入手困難です。貴重なモデルですのでサイズが合う方は是非！種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースメーカー···BestBrassベストブラスレベル···中級者、上級者