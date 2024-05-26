  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【値下げ】⭐︎レア⭐︎ベストブラス　トランペットマウスピース　パワーピース7C
商品番号 V45021569259
商品名

【値下げ】⭐︎レア⭐︎ベストブラス　トランペットマウスピース　パワーピース7C
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ベストブラスのトランペット　マウスピース7Cです。見た目通りかなりヘビーなモデルで最近ではあまり見ることはない攻めた重さで約200gあります！ただスロートは25と比較的太いので息はよく入るので鳴らしやすく、太く力強いサウンドが響きます。同モデルはすでに生産終了となり入手困難です。貴重なモデルですのでサイズが合う方は是非！種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースメーカー···BestBrassベストブラスレベル···中級者、上級者
http://narcologia.ru/goods/insignificant702582.html
http://narcologia.ru/goods/kindness339705.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial577816.html

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru