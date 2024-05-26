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- 【値下げ】⭐︎レア⭐︎ベストブラス トランペットマウスピース パワーピース7C
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商品詳細
ベストブラスのトランペット マウスピース7Cです。見た目通りかなりヘビーなモデルで最近ではあまり見ることはない攻めた重さで約200gあります！ただスロートは25と比較的太いので息はよく入るので鳴らしやすく、太く力強いサウンドが響きます。同モデルはすでに生産終了となり入手困難です。貴重なモデルですのでサイズが合う方は是非！種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースメーカー···BestBrassベストブラスレベル···中級者、上級者
http://narcologia.ru/goods/insignificant702582.html
http://narcologia.ru/goods/kindness339705.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial577816.html
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