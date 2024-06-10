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- 悪テラスタル リザードンex アルセウス型 バトルVIPパス 構築済みデッキ
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商品詳細
ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)人気YouTuber紹介デッキ！人気のリザードン構築済みデッキ！画像２枚目参照60枚デッキです！・リザードンex.3枚・ヒトカゲ.3枚・リザード.1枚・かがやくリザードン.1枚・アルセウスV.2枚・アルセウスVSTAR.2枚・ポッポ.2枚・ピジョットex.1枚・マナフィ.1枚・ミュウ.1枚・ハイパーボール.4枚・バトルVIPパス.4枚・ネストボール.2枚・ふしぎなあめ.4枚・すごいつりざお.1枚・こだわりベルト.1枚・あなぬけのひも.1枚・ナンジャモ.3枚・セレナ.1枚・ジニア.1枚・ボスの指令.3枚・アクロマの実験.3枚・マグマの滝壷.1枚・崩れたスタジアム.1枚・ボウルタウン.2枚・ダブルターボエネルギー.2枚・基本ほのおエネルギー.8枚バトルVIPパス4枚！！ネストボール高価なカードは全て1枚ずつスリーブに入れてあります。効果の同じノーマル、レアカードは別の種類のものがはいってる場合があります。(ボスの指令、ハイパーボールなど)※レギュレーションなどは多少違います。
http://narcologia.ru/goods/cowpox964039.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral309932.html
http://narcologia.ru/goods/stair675100.html
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