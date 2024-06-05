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YAMAHA トロンボーン YSL-354V
商品番号 V22205708854
商品名

YAMAHA トロンボーン YSL-354V
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 28,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古で購入しましたが使用する機会がないので出品します。バルブとスライドの動きはスムーズです。気にならない程度の傷や使用感はあります。塗装のハゲもなく全体的にきれいです。VincentBach7Cのマウスピース、オイル等は付属します。
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