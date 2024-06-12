DMMオンクレ EGOIST Tシャツ 缶バッジコンプセット

閲覧ありがとうございます。以前DMMオンラインクレーンにて登場したEGOIST(エゴイスト)のグッズセットになります。・「咲かせや咲かせ」Tシャツ(サイズ:XL)・缶バッジ5種(絶体絶命、当事者、BANG!!!、Gold、Welcometothe*fam)いずれも到着してから未開封にて保存しておりましたので状態は良好かと思います。バラ売りは致しません。発送はゆうパケットプラスにて行わせていただきます。缶バッジはプチプチに入れて潰れ防止の処置を致します。



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