CANOPUS カノウプス/ネオビンテージ スネアドラム

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商品詳細
種類···スネアCANOPUS/SNAREDRUMNV60M1S-1455(14\"x5.5\")BitterBrownOilシェル、フープ、ラグ等に細かい傷がありますが、大きい傷、汚れ等はございません。数年前購入しましたが、使用する機会が減ってしまったので出品しました。温かみのある、締まったサウンドが特徴なので、ご理解ある方はご検討よろしくお願い致します。※ノークレーム、ノーリターンでお願いします。※値引き等は受け付けておりません。
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