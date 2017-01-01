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CANOPUS カノウプス/ネオビンテージ スネアドラム
商品番号 J21299785974
商品名

CANOPUS カノウプス/ネオビンテージ スネアドラム
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···スネアCANOPUS/SNAREDRUMNV60M1S-1455(14\"x5.5\")BitterBrownOilシェル、フープ、ラグ等に細かい傷がありますが、大きい傷、汚れ等はございません。数年前購入しましたが、使用する機会が減ってしまったので出品しました。温かみのある、締まったサウンドが特徴なので、ご理解ある方はご検討よろしくお願い致します。※ノークレーム、ノーリターンでお願いします。※値引き等は受け付けておりません。
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