【美品！】SCHECTER シェクター 7弦 AD-C-7 FR EMG

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【美品！】SCHECTERシェクター7弦AD-C-7FREMGです。ファーストオーナーですがほとんど弾いておらずずっと保管状態でした。湿度温度管理した部屋で保管した為、状態はよいかと思います。フレットの削れもほとんどありません。傷は後ろに1箇所長い傷がありますが、それ以外は綺麗かと思います。お写真ご確認ください。キルトメイプルボディ、フロイドローズ、EMGでコイルタップ付きと、かなり面白いギターです。機材整理の為、出品致します。付属は純正ギグケース、書類です。ダンボールに入れ梱包します。お値引きはご遠慮ください。ぜひご検討ください。【特徴】国内外問わずラウドシーンには欠かせないモデルがSCHCTERのHELLRAISERです。当モデルは7弦フロイドローズトレモロを搭載。美しいキルトメイプルトップが映えます。EMG707TWピックアップを2基マウントし、更にはコイルタップが可能で多彩なサウンドメイクが可能です。【仕様】MODELHELLRAISERC-7FR[AD-C-7-FR-HR]BODYMahoganyw/QuiltedMapleTop(onBCH)NECK3-pcMahoganyCONSTRUCTIONSet-neckwithUltraAccessFINGERBOARDRosewoodFRETS24X-JumboSCALE261/2\"INLAYAbaloneGothicCross(onBCH)PICKUPSEMGActive707TWBRIDGEFloydRose1000SeriesTUNERSGroverHARDWAREBlackChromeCONTROLVo(tap)/Vo(tap)/Tone/3-waySwitchBINDINGAbalone(onBCH)