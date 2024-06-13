ammoon アルトサックス　ケース付き

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商品詳細
ammoonと刻印のあるアルトサックスです。親戚が使用していたものです。見た目はところどころ傷や汚れなどがあります。付属品はマウスピースとケースです。親戚曰く、使用していたのは1年半年ほどとのことですがメンテナンスが必要かもしれないとのことです。これらをご理解いただける方のみご購入ください。発送はハードケースにプチプチを巻いて発送致します。
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