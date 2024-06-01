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タイ　古陶　鉄絵魚紋鉢
商品番号 Y14232468061
商品名

タイ　古陶　鉄絵魚紋鉢
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年程前に大阪のアンティークショップで購入しました。購入後は使用しておりません。ニュウに薄く金継ぎをしているようです。口縁に窯内でくっついていたような跡があります。愛嬌のある魚の絵が魅力的です。＊箱無しサイズ径26×高さ7.5cm骨董品の為神経質な方はご遠慮下さい。#李朝#骨董#アンティーク#タイ#魚紋
http://narcologia.ru/goods/insignificant114282.html
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