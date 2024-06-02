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EXILE MAKIDAI AW 直筆サイン入りフリスビー
商品番号 F66563933173
商品名

EXILE MAKIDAI AW 直筆サイン入りフリスビー
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プロフィールに目を通してください★7年くらい前の福岡公演でTETSUYAが投げたMAKIDAIのフリスビーです。キャッチしてすぐグッズが入ってた袋に入れてそのまま保管しておりました。金色の部分に多数折れが有るのとロゴの真ん中あたり色が少し剥がれかけています。即購入OKプチプチに包んで送ります。ミュージシャン種別···グループ
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