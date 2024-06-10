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銅滴　含金銀銅製　住友金属鉱山株式会社謹製　重さ約8.06㎏　C　5502C
商品番号 R77324411623
商品名

銅滴　含金銀銅製　住友金属鉱山株式会社謹製　重さ約8.06㎏　C　5502C
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 7,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約40cm　幅約14.5cm×約14cm重さ約8.06㎏土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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