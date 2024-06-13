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世界限定1000体　大谷翔平MLB公式ボブルヘッド（エンゼルス球場台座付）
商品番号 I76999725780
商品名

世界限定1000体　大谷翔平MLB公式ボブルヘッド（エンゼルス球場台座付）
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 13,113 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手の最新作ボブルヘッドフィギアです2023年オールスター出場記念発売リミテッドエディション限定1000体のみの貴重なボブルヘッドFOCO社製MLB公式Bobbleheadフィギュアエンゼルス球場台座付の特別仕様バージョンサイズ：約20cm（球場で配布されるボブルヘッドよりもひと回り以上大きいです）MLB公式を証明するフォログラム付き※過去にこちらのメーカーから数種類の大谷翔平Bobbleheadフィギュアが発売されていますが、現在すべて完売となって一部でプレミアム価格になっています。※輸入品のためパッケージの多少の傷はご了承お願いします。お値下げ不可ですのでその類のコメントは御遠慮下さい。他サイトにも出品している為予告無く削除する場合があります。宜しく御願い致します。ボブルヘッドロサンゼルスエンゼルスメジャーリーグ・ベースボール公式ライセンスBobbleheadフィギュア
http://narcologia.ru/goods/approximate816020.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi327847.html
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世界限定1000体　大谷翔平MLB公式ボブルヘッドフィギュア　新品未開封　正規品

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