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CASIO CT-S200RD
商品番号 N87390408428
商品名

CASIO CT-S200RD
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Casiotoneのレッドです。動作確認済みです。3回ほど、短時間しか弾いておりません。付属品は楽譜立て、充電器です。購入した際の箱は処分してしまった為、別の鍵盤を購入した際の箱に入れて発送させていただきますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador44706.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce67055.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic183512.html
CT-S200RD | CASIO
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61鍵 ベーシックキーボード レッド CT-S200RD
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CASIO CT-S200RD レッド ヘッドフォン付き
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CASIO CT-S200RD レッド 「X型スタンド/椅子/ヘッドフォン＋ペダル付き」
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ベーシックキーボード CT-S200RD レッド [61鍵盤]
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CASIO CT-S200RD レッド 「テーブル型スタンド/椅子/ヘッドフォン付き」
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カシオ CTS200RD ベーシックキーボード レッド|エディオン公式通販
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CASIO Casiotone CT-S200RD [SJ398] - 中古楽器の販売 【Qsic】 全国から絶え間なく中古楽器が集まる店
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CASIO Casiotone CT-S200RD [SJ398] - 中古楽器の販売 【Qsic】 全国から絶え間なく中古楽器が集まる店
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