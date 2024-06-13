CASIO CT-S200RD

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商品詳細
Casiotoneのレッドです。動作確認済みです。3回ほど、短時間しか弾いておりません。付属品は楽譜立て、充電器です。購入した際の箱は処分してしまった為、別の鍵盤を購入した際の箱に入れて発送させていただきますので、ご了承ください。
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CASIO Casiotone CT-S200RD [SJ398] - 中古楽器の販売 【Qsic】 全国から絶え間なく中古楽器が集まる店
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