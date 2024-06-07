Technics SL-1200MK3 動作良好

テクニクスSL-1200MK3Technicsターンテーブルレコードプレイヤー/カートリッジ付【状態】写真参考にしてください。外観は多少の擦れや細かいキズなどありますが、他の出品商品と比較しても綺麗な方だと思います！電源確認済み、レコード視聴も問題なし。クリアケースも比較的綺麗です。※古い製品ご理解の上ご購入ください。※ノークレームノーリターンでお願い致します。



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