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Technics SL-1200MK3 動作良好
商品番号 B95139706660
商品名

Technics SL-1200MK3 動作良好
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 21,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テクニクスSL-1200MK3Technicsターンテーブルレコードプレイヤー/カートリッジ付【状態】写真参考にしてください。外観は多少の擦れや細かいキズなどありますが、他の出品商品と比較しても綺麗な方だと思います！電源確認済み、レコード視聴も問題なし。クリアケースも比較的綺麗です。※古い製品ご理解の上ご購入ください。※ノークレームノーリターンでお願い致します。
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