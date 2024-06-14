デレマス 10周年記念 サイン付きポストカード 渋谷凛

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商品詳細
アイドルマスターシンデレラガールズ10周年記念プレゼントキャンペーンE賞オリジナルポストカード渋谷凛になります。反りや初期傷等、構わない方のみご購入ください。その他のポストカードについては、別途出品しているセット売りの画像3〜5枚目およびコメント欄をご確認ください。まとめ売りにも対応致しますので、その旨のコメントをお願いします。#デレマスポストカードデレステデレマス
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