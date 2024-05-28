掛け軸 森契雪 水墨塔山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸森契雪水墨塔山水絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。墨を、ぼかしで濃淡・明暗・遠近を表す日本の伝統美水墨画。海外では、Zen（禅）paintingと呼ばれる事もあるそうで、眺めていると心が穏やかに澄み渡る気がします。外国の方へ贈ると日本的芸術品と非常に喜ばれるそうです。サイズ（本紙）404×1053ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 森契雪 契雪 水墨塔山水 水墨 山水 水墨山水 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#森契雪#森_契雪#契雪#水墨塔山水#水墨山水#水墨#水墨画#山水#山水画#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景