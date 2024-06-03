Mesa Boogie TRIAXIS II 正規品 神田商会

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商品詳細
MesaBoogieTRIAXIS2正規品国内100V対応仕様です。シリアルT7000番台PhatMod仕様ラック傷なども写真のとおりこそあるものの、真空管のヘタリも感じさせず完全動作品です。MesaBoogieTriAxisProgrammablePre-Ampアンプ ギターアンプ MarshallVOXメサブギ真空管アンプTubeAmplifier
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