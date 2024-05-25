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- コスモス（ミラー）他 リーリエ4枚セット
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商品詳細
コスモス、コスモッグ、ルナアーラ、ソルガレオ（全ミラー）のセットです。スリーブに入れてコレクションしていました。素人保管ですが両面共に肉眼で見える傷はありません。（素人目線です。神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止の為返品返金は受けられません。
http://narcologia.ru/goods/slide878987.html
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