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藤崎幸志 溜塗香狭間透し莨盆 共箱／茶道具漆器,石川県輪島塗,しおり付き
商品番号 I42826379694
商品名

藤崎幸志 溜塗香狭間透し莨盆 共箱／茶道具漆器,石川県輪島塗,しおり付き
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆送料込み◆値下げ交渉はお受けできません●サイズ（cm）高さ11.7　胴径17.3×26●季節　通年　　　　　　●作品・箱しおり付き輪島塗でほとんど使用感はありません。　すかしの香狭間（こうざま）は、寺院の器物などの装飾に用いられた文様で、流儀は問いません。#茶道具　#莨盆　#煙草盆　#輪島塗種類...茶道具　装飾...その他
http://narcologia.ru/goods/conception688457.html
http://narcologia.ru/goods/moisture636669.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement142799.html
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