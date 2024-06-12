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- 藤崎幸志 溜塗香狭間透し莨盆 共箱／茶道具漆器,石川県輪島塗,しおり付き
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商品詳細
◆送料込み◆値下げ交渉はお受けできません●サイズ（cm）高さ11.7 胴径17.3×26●季節 通年 ●作品・箱しおり付き輪島塗でほとんど使用感はありません。 すかしの香狭間（こうざま）は、寺院の器物などの装飾に用いられた文様で、流儀は問いません。#茶道具 #莨盆 #煙草盆 #輪島塗種類...茶道具 装飾...その他
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