PSA9 ラティアス δ デルタ種 ホロンの研究塔 ポケモンカード2005年

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商品詳細
PSA9MINTラティアスδ種デルタ種2005年ホロンの研究塔HOLONRSRCHTOWER1stポケボディーデルタオーラスパイラルドレインエクストラキラーPSA鑑定品カードの状態は世界最大、最も信頼されている第三者トレーディングカード真贋鑑定、グレーディングサービス会社が判断した数値です。※私の主観は一切入っておりませんので、トラブル防止の為、鑑定数値以上の状態をお求めの方はご遠慮ください。即購入大歓迎です。お値下げ交渉ご遠慮いただけますと幸いです。しっかりと梱包の上、ネコポスにて発送予定です！※ゴムは附属いたしません。
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