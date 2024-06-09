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ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ アイギス フィギュア
商品番号 D48137187361
商品名

ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ アイギス フィギュア
ブランド名 タイトー
特別価格 税込 1,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペルソナ4ジ・アルティメットインマヨナカアリーナアイギスフィギュアP4Uアニメプライズタイトー未開封品です箱に少しダメージが有ります●お値引き交渉はご遠慮ください●●ばら売りはしておりません●☆専用・取り置きはしておりません☆即買い歓迎早い物勝ちです付属品などは写真でご確認ください撮影しているもので全てです中古品ですのでご理解いただける方のみご購入下さい他にもフィギュア、アニメ,韓国ドラマ、エンタメ関連出品しております。よろしければ↓のハッシュタグをご覧下さい。#福丸にゃんこコレクションブランド名：TAITO(タイトー)シリーズ名：プレミアムプライズ（タイトー）原作名：ペルソナ4ジ・アルティメットインマヨナカアリーナ／ペルソナ4／『女神転生』シリーズキャラ名：アイギス発売日：１３年０３月【サイズ】全高：約15cmPersona4TheUltimateinMayonakaArenaAigisfigure女神異聞錄4終極版MayonakaArena艾吉斯數字女神异闻录4终极版MayonakaArena艾吉斯数字アイギス鳴上悠ペルソナペルソナ4久慈川りせ瀬多総司イザナギ花村陽介里中千枝天城雪子巽完二副島成記曽我部修司ゲームフィギュア人形インテリアアニメゲームキャラクター美少女未開封23847210033
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