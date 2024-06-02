ポケモンカード　リザードン　SR PSA10

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種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード リザードンのPSA10です(˃̵ᴗ˂̵)自身でPSA鑑定に出した品物なので安心してご購入ください！何よりもまず綺麗なカードです！見るだけでも見てください！画質良く撮れてたら嬉しいです(^^)画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったまま発送します※同一画像は使用せず、商品画像は全て1枚ずつ撮影しています綺麗な作画で大変人気のカードなのでPSA10はコレクションには最適です！素人目での判断ですので画像を確認の上、神経質な方はご遠慮くださいますようお願い致します。発送は、水濡れ防止、クッション材を使用し発送します。PSA鑑定の品質以上を希望する方のご購入はトラブル防止の為ご遠慮ください(o^^o)種類···ポケモンカード(ポケカ)