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【3個セット】三代目J Soul Brothers ペンライト
商品番号 C60962188321
商品名

【3個セット】三代目J Soul Brothers ペンライト
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三代目JSOULBROTHERS2023ライブツアー\"STARS\"のペンライトになります！定価5,500円6/25の福井公演で一度だけ使用しました。ただ、電源の消し方がうまくいっていなかったようで動作確認する前に電池がきれていたため、新品電池を入れて動作確認済みです。3本とも問題なし。1本のみ新品電池交換しました、申し訳ございませんが、残り2本はご自身でお願い致します。（ペンライト1本につき単4電池3本必要）ちなみに、電源OFFのやり方は添付写真の通り全8色ある為9回目を押すと電源がきれます。ペット、タバコなしです。アルコール消毒して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic547112.html
http://narcologia.ru/goods/stage597597.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical976201.html
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