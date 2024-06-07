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くまのプーさんバンド CDプレイヤー ディズニーキャラクター原作80周年記念限定
商品番号 H34875066919
商品名

くまのプーさんバンド CDプレイヤー ディズニーキャラクター原作80周年記念限定
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 6,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーくまのプーさんバンドCDプレイヤーJEN-P07ディズニーキャラクター原作80周年記念限定商品商品の状態はスピーカーの側面に擦れが見られますが全体的には綺麗な商品かと思います。CDプレイヤーの動作　◯音楽隊の動作　　　　　◯スピーカー出力　　　　◯
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