くまのプーさんバンド CDプレイヤー ディズニーキャラクター原作80周年記念限定

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商品詳細
ディズニーくまのプーさんバンドCDプレイヤーJEN-P07ディズニーキャラクター原作80周年記念限定商品商品の状態はスピーカーの側面に擦れが見られますが全体的には綺麗な商品かと思います。CDプレイヤーの動作 ◯音楽隊の動作 ◯スピーカー出力 ◯
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