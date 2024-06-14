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- 【美品】B\u0026S 3085B テナーバストロンボーン
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商品詳細
【中古】【美品】B\u0026S3085BChallengerテナーバストロンボーン太菅セミハードケース付き中古のため小傷などはあるものの、とても綺麗な状態です。目立ったダメージは写真のロータリーキャップのラッカー落ち、チューニング菅の修理後でラッカーが少し歪んで見えますが、綺麗に修理されています。スライドも半年前に調整済み、チューニング菅やロータリーなどは工房でチェック済み、簡単な清掃もしております。とても良い状態ではありますが、中古である事はご理解の上ご購入下さい。ケースは使用感はありますが、目立ったダメージなどはありません。軽量＆リュックタイプなので便利です。主観ではありますが、ゴールドブラスとニッケル(ジャーマンシルバー)の組み合わせなど、アメリカ菅仕様とは言え、随所にドイツ管の特徴やハンドメイド作りの良さを感じられます。反応が良く、小回りがきく印象で、繊細さが求められるアンサンブルなどでも重宝する逸品です。#Trombone
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