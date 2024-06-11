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ジャニーズWEST濵田崇裕さんのぶらさげるヤツです。(ステッカーもお付けします☆)購入後、箱のまま暗所にて飾って保管しておりました。出品にあたり、中身確認のため1度箱から取り出しておりますので、完全な未開封ではありませんが、未使用です。ステッカーも購入時のまま、袋にまとめて入れて保管しておりました。他のメンバーとのまとめての購入も可能ですので、ご希望の方はご購入前にコメントお願い致します。⚠︎コメントに気づき次第、対応させて頂きますが、もし先に購入された方がいましたら、そちらの方を優先させて頂きますのでご了承くださいませ。#ジャニーズWEST#濵田崇裕さん#ヤツぬい#ぶらさげるヤツ