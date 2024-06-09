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- ホーガン\u0026アンダーテイカー バイクフィギュアセット
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商品詳細
●だいたい20年くらい前に購入した物です。●ジャックス社製WWEバイクシリーズのハルク・ホーガン２台とアンダーテイカー１台の、全３台セットとなります。●約横２３cm×幅９cm×高１８cm。バイク含めた寸法となり、３体は微妙に違ってます。概寸とお考えください。●光や音等のギミックはありません。●箱から開けて飾っていました。商品は全てルーズ品となります。発送も、新聞紙など緩衝材に包んだ状態で段ボールに入れさせてもらいます。運送上の破損等、交換返品できませんので予めご了承ください。●古い商品のため、経年劣化ご了承の上お求めください。#ハルクホーガン#アンダーテイカー#WWE
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http://narcologia.ru/goods/interconnect39970.html
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