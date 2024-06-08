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中国　景徳鎮　薄い　龍　5本爪　花　茶器　食器　器　共箱　酒杯　酒器　黄色
商品番号 V88342007215
商品名

中国　景徳鎮　薄い　龍　5本爪　花　茶器　食器　器　共箱　酒杯　酒器　黄色
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅に保管している食器を出品します。中国　景徳鎮　薄い　龍　5本爪　花　茶器　食器　器　共箱　酒杯　酒器　神経質な方は購入をお控えください。他の食器とまとめて購入することも可能です（送料分お値引き致します）。他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。返品は受け付けておりません。緩衝材、割れ物注意のシールを使用して梱包致します。発送後、輸送時における破損は保証致しかねます。
http://narcologia.ru/goods/reproduce742355.html
http://narcologia.ru/goods/moisture395569.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric276745.html
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中国雑貨 ＞ 景徳鎮中華食器 ＞ 景徳鎮「皇龍」大盤平皿
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