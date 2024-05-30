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HyperX Cloud III  ゲーミングヘッドセット
商品番号 G19376798683
商品名

HyperX Cloud III  ゲーミングヘッドセット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1週間前に購入しました。サイズが合わなかったため出品させていただきます。使用時間は2時間程で、ヘッドホンカバーを装着して使用していたためほとんど汚れや使用感はないかと思われます。クリーニングシートで清掃して発送させていただきます。発送させていただくもの・ヘッドセット本体・着脱式マイク・USBアダプター・取扱説明書
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