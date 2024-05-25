蕎麦チョコ　初期伊万里

絵柄はよくある一居図ですがその初源と思われる生掛け底厚で手取り重く初期の特徴がはっきりと出てます。残念ながら一筋キズが入ってます。青山の骨董店で40年以前求め鑑賞していましたが使ってはおりません。高さ5.5cm口径7.5cm高台径4.3cm再値下げしました。



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