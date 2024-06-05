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YAMAHA ヤマハ フルート YFL211S Eメカ付き
商品番号 A34919445622
商品名

YAMAHA ヤマハ フルート YFL211S Eメカ付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■メーカー：YAMAHAヤマハ■型式：YFL-211S■状態目立つような傷はなく、まだまだ活躍できる商品です。あくまでリユース商品ではありますので、所々にくすみ等の使用感はあります。タンポ一部劣化変ございます。専用のシルバーポリッシュで磨いてあります。中古品であることが気にならない方には、とても良い商品です。■付属品本体、ハードケース■発送緩衝材（プチプチ）で包み、段ボールに梱包し発送いたします。#YAMAHA#ヤマハ#フルート種類···フルート種類···フルート種類...フルートアクセサリー・パーツ...ケース
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