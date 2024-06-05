【美品】spirit by STEINBERGER スタインバーガー

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・【美品】spiritbySTEINBERGERスタインバーガー・コレクション整理の為出品です。コンディション・プレイヤーコンディションネック・ほぼストレート、フレット残り約8割程度、トラス未調整、ネック裏に打痕あり。ボディ・目立つ傷や打痕はありませんが、細かなプレイ機はあるかと。電装系・ガリ無し機関良好です。金属パーツ・ブリッジなど塗装剥がれなど無く綺麗かと。エスカッション止めネジ、ブリッジミュート側ネジだけ錆あります。・状態がとても良いスタインバーガーになります。取り回しが楽で座って弾きやすい一本です。・付属品はソフトケース、取説、アーム、シールド予備パーツです。付属品はソフトケース他、ハードケースは撮影用になります。他にもベース、ギター出品しています。#バッチーナのギターベースコレクション・個人的主観での状態判断になりますので、見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。・中古品はあくまで中古品です。コンディションが気になる方はショップからの購入をお勧めします。・状態確認はコメントください。・ダンボール、エアキャップにて梱包、発送します。・中古品になりますのでご理解のある方以外はご遠慮くださいね。