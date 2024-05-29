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Re:ゼロから始める異世界生活　リゼロ　レム　ラム　ロングエアークッション
商品番号 C63221454868
商品名

Re:ゼロから始める異世界生活　リゼロ　レム　ラム　ロングエアークッション
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。Re:ゼロから始める異世界生活より、レムとラムのロングエアークッションです。2点セットです。新品・未使用。プライズ品ですので包装にスレ、キズがある場合もございます。未開封のため商品に不具合がある場合はメーカー様にお問い合わせください。#リゼロ#レム#ラム#クッション#ロングエアクッション#ロングエアークッション
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